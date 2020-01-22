Сегодня утром на б-ре Перова, 25, в Днепровском районе Киева автомобиль Renault Logan совершил наезд на остановку, сообщает ГосЧС.
Водитель погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке – получили травмы.
Оба травмированных переданы медикам для дальнейшей госпитализации.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали с искореженного автомобиля.
Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.
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