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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, полицейские подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в августе 2018 правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 тыс. гривен.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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