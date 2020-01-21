Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой, сообщает Sport Arena.

По данным источников издания, причина – положительная допинг-проба форварда бело-синих Артема Беседина.

До выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу Миронова отстранили от первой команды.

Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме (3:4). При этом неизвестно, на употреблении каких запрещенных веществ попался форвард.

Миронов работает в киевском «Динамо» с 2011 года. Также он работал со сборной Украины на Евро-2012.

Сообщалось, что рассмотрение дела по допингу Беседина состоится 27 февраля, а срок отстранения нападающего Динамо от футбола продлили до 60 дней.