Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны сейчас имеют возможность отказаться от покупки газа у «недружественных государств».

Об этом Трамп сообщил во время своего выступления на пятидесятом ежегодном экономическом форуме в Давосе 21 января, передает hromadske.

«США настолько успешны, что больше могут не покупать энергоресурсы у недружественных стран. Из-за доступности американского газа, наши европейские союзники уже сейчас больше не должны покупать газ у недружественных поставщиков», — сообщил Трамп.

Он призвал европейские страны активно покупать американский газ для того, чтобы достичь энергетической безопасности.

Отметим, что именно благодаря поставкам американского сжиженного газа в Европу в 2019 году, цены на газ на европейских рынках существенно снизились.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.