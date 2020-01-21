Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают только 15% граждан, а как второго государственного наряду с украинским - 12%.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, приуроченного к 101-й годовщине Соборности Украины и представленного 21 января, сообщает Укринформ.

«Относительно статуса русского языка, большинство украинцев считает, что русский должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остается единственным государственным (69%). Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживает 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%», - говорится в исследовании.

Социологи отмечают, что в этом контексте общественное мнение имеет региональные различия. В частности, однозначно выступают за украинский язык как единственный государственный в Западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживает только 4% опрошенных, а как второго государственного – менее 1%.

В то же время, как показывает опрос, явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе - 77%, за статус русского языка как официального в регионах там 12% и как второго государственного – только 4%.

Между тем, в Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, но с признанием украинского языка как единственного государственного, поддерживает 51% опрошенных, в качестве официального в определенных регионах - 27%, как второго государственного - 14%, говорится в исследовании.

Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, отмечают социологи. Здесь также преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни за признание украинского как единственного государственного, но 24% респондентов выступает за возможность предоставления русскому языку статуса официального в определенных регионах, а 31% - за то, чтобы русский язык стал вторым государственным языком в Украине.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.