Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо – с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленных на пресс-конференции на тему: «101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев», передает УНИАН.

Также участники социологического исследования отметили такие основные составляющие патриотизма, как соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны и ее культуры (51%).



«Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%)», - говорится в результатах опроса.

Среди региональных различий авторы исследования выделяют Западный регион, где к приоритетам патриотизма было отнесено общение на государственном языке (60%). Зато в других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в Центральном регионе, 25% - в Южном и 24% - в Восточном).

Зато такую составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в Восточном регионе (42%), чем в остальных (28% - в Южном, 20% - в Центральном и 16% - в Западном), констатируют социологи.

Также регионально отличается признание значимости для патриотизма уплаты налогов: 41% - в Восточном регионе, 36% - в Южном, 25% - в Центральном и 24% - Западном.

Общенациональное исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

