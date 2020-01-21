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Яворовский районный суд Львовской области признал виновным 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

В суде доказано, что в июне 2019 указанный военнослужащий-срочник, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок. Полученная травма пострадавшего солдата оказалась не совместимой с жизнью.

«Благодаря собранным доказательствам военной прокуратурой доказана в суде вина военнослужащего, а обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и искренне раскаялся», - говорится в сообщении.

Суд учел все обстоятельства и приговорил правонарушителя к 5 годам лишения свободы.
ForUm

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