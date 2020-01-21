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Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба министерства.

Он отметил, что хотя Конституцией Украины закрепляется, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных, принцип их работы до сих пор опирается на советскую практику.

По словам Банчука, для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году был переименован в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

«Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать. Недостаточно только переименовать суд народных заседателей на суд присяжных. Необходимо четко разделить установление судом присяжных вопроса виновности-невиновности и принятия юридических решений профессиональным судьей», - пояснил Банчук.

В прошлом году правозащитники и ученые вместе с Министерством юстиции Украины подготовили два законопроекта, которые были недавно зарегистрированы в парламенте.

«Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей. Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году», - сообщил заместитель министра юстиции.

Эти законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.
ForUm

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