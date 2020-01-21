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В течение прошедшей недели (с 13.01 по 19.01) в Украине на пожарах погибли 45 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что было ликвидировано 942 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 435 зданий и 30 единиц техники. На пожарах погиблм 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 329 тыс. Грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГосЧС осуществлено 113 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 453 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли11 человек.
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