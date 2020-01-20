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В Минздраве уверяют, что вскоре пациенты в украинских больницах не будут платить благотворительные взносы. Финансироваться медицинские учреждения будут по контрактам, от страховых компаний, местной власти и за платные услуги. Об этом в интервью «Сегодня» заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Она выразила надежду, что явление «неформальных платежей» вообще исчезнет из больниц Украины.

«Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям. Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно. Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет. Если такие вещи будут, для этого есть горячая линия 16-77, по которой мы будем собирать такие жалобы», - сказала глава Минздрава.

Она также отметила, что возможность сооплаты пациентом определенных медицинских услуг также исключена.


 

 
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