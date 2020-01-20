За третью неделю в столице зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ - это на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киеского городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

По ее словам. сейчас в Александровской клинической больнице, в киевских городских клинических больницах № 4 и № 9 находятся 17 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, а в Киевской городской детской инфекционной больницы - 12 детей. Состояние госпитализированных - от тяжелого до средней тяжести.

«Одну из больных врачам пришлось спасать от пневмонии очень тяжелого течения, которая была осложнением гриппа. Также болезнь не обходит и детей. Год только начался, а с тяжелым гриппом в реанимации уже находились двое маленьких киевлян: в возрасте четырнадцати лет и семь месяцев», - рассказала Гинзбург.

Директор Департамента здравоохранения отметила, что эффективно противостоять гриппу можно, если помнить два простых правила.

«Во-первых, каждый из нас должен не только помнить, но и соблюдать правила: заболел - сиди дома. Во-вторых, призываю поверить доказательной медицине, которая утверждает, что лучший способ уберечься от гриппа - вакцинация. Вакцинируйтесь, чтобы не заболеть. Оставайтесь дома, если «подхватили» вирус, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих. И в любом случае при первых симптомах болезни обращайтесь к врачу и не отказывайтесь от госпитализации, если специалист видит в ней необходимости», - подытожила Гинзбург.

Напомним, с октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин.