также в разделеСтолица
В ГБР рассказали подробности самоубийства сотрудника УГО в ЦИК 12
В здании ЦИК застрелился сотрудник УГО 14
Кличко рассказал, что происходит на Шулявском путепроводе 11
Во время пожара в многоэтажке на Троещине спасли пожилую женщину 17
Вблизи аэропорта «Борисполь» 19 января временно ограничат движение 30
Пассажир напал на полицейского в киевском метро 13
В Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского 16
В Киеве рассказали о местах для купания на Крещение 13
Смог в Киеве: жителей призвали не пользоваться авто без надобности 44
В Киеве разоблачили нелегальный садик 25
В Киеве предотвратили разворовывание средств на строительство метро 9
НБУ отменил ограничения на трату денег со счетов ФЛП 18
В Киевском метрополитене заявили, что ветку на Виноградарь строят по графику 28
«Киевметрострой»: Пуск метро на Виноградаре переносится на год 37
Коммунальщики завершили ремонт теплотрассы возле Ocean Plaza 27
В Киеве в мусорном баке нашли тело младенца 12
В Киеве произошел еще один прорыв теплотрассы 40
В «Киевтеплоэнерго» назвали причины прорыва трубы возле Ocean Plaza 45

За третью неделю в столице зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ - это на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киеского городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

По ее словам. сейчас в Александровской клинической больнице, в киевских городских клинических больницах № 4 и № 9 находятся 17 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, а в Киевской городской детской инфекционной больницы - 12 детей. Состояние госпитализированных - от тяжелого до средней тяжести.

«Одну из больных врачам пришлось спасать от пневмонии очень тяжелого течения, которая была осложнением гриппа. Также болезнь не обходит и детей. Год только начался, а с тяжелым гриппом в реанимации уже находились двое маленьких киевлян: в возрасте четырнадцати лет и семь месяцев», - рассказала Гинзбург.

Директор Департамента здравоохранения отметила, что эффективно противостоять гриппу можно, если помнить два простых правила.

«Во-первых, каждый из нас должен не только помнить, но и соблюдать правила: заболел - сиди дома. Во-вторых, призываю поверить доказательной медицине, которая утверждает, что лучший способ уберечься от гриппа - вакцинация. Вакцинируйтесь, чтобы не заболеть. Оставайтесь дома, если «подхватили» вирус, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих. И в любом случае при первых симптомах болезни обращайтесь к врачу и не отказывайтесь от госпитализации, если специалист видит в ней необходимости», - подытожила Гинзбург.

Напомним, с октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5499 грн.
10
Теги