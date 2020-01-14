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С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины, трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не был привит от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря.

С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 842 человека.

В течение второй недели 2020 заболело 105260 украинцев, из них 61,5% - дети до 17 лет (64717 человек).

 С начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировано 0,6% людей (23 0477), из них 46,3% - лица группы риска (106620 человек).

Как можно заразиться вирусом гриппа:

  • Во время кашля и чихания инфицированного человека вирусы могут распространяться на расстояние до 1 м, поэтому важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы 2 м. А больные люди должны прикрывать нос и рот при кашле и чихании.
  • контактным путем (реже), то есть через руки, поверхности предметов, носовые платки, игрушки и т.п., загрязненные вирусами гриппа.

Поэтому очень важны для предупреждения заражения частое мытье рук с мылом, влажная уборка поверхностей и пользование одноразовыми носовыми платками, которые после использования необходимо сразу же выбросить.

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее:

  • внезапное начало болезни;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • боль в горле
  • повышение температуры тела до 38 ° С и более;
  • кашель;
  • в отдельных случаях - рвота и диарея.
ForUm

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