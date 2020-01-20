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Международный валютный форд ухудшил прогноз мирового экономического роста в 2020 году до 3,3% с 3,4%, прогнозируемых в октябре.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики, прогноз на 2021 год ухудшен до 3,4% с 3,6%, прогнозируемых ранее, сообщает УНИАН.

По оценкам МВФ, есть значительные риски, связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, а также с усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений США с торговыми партнерами и углублением экономических трений между другими странами.

В МВФ допускают, что реализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, вызывая замедление мирового экономического роста. Главными задачами в сложившихся условиях эксперты фонда считают повышение финансовой устойчивости и потенциала роста.

Также в МВФ отметили, что на национальном уровне целесообразно обеспечивать своевременную поддержку спроса, используя как налогово-бюджетные, так и денежно-кредитные рычаги.

По оценкам Фонда, мировой экономический рост в 2019 году составил 2,9%. Показатели по Украине в обновленных прогнозах МВФ не приводятся.
 
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