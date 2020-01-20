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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает снизить обязательное отчисление дивидендов в госбюджет для государственных компаний с 90% до 50%. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, сообщает LIGA.net.

Такой процент чистой прибыли предлагается уплачивать в бюджет по итогам деятельности в 2019 году.

С руководителями тех госкомпаний, которые не выплатят дивиденды до 1 июля 2020-го, предлагается расторгнуть контракты.

В пояснительной записке к документу указано, что госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями около 35 млрд грн. При этом общая чистая прибыль госкомпаний за прошлый год может составить почти 60 млрд грн.
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