Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом он не сделал ничего противозаконного.

Об этом президент заявил в интервью The Times of Israel, передает Укринформ.

«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ранее и сейчас действует так, чтобы избежать втягивания Украины или украинских граждан в политическую ситуацию в США.

«Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», - отметил Зеленский.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

В декабре 2019 Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат (высшая палата Конгресса).