Президент Владимир Зеленский убежден, что в Украине нет антисемитизма.

Об этом он заявил в интервью израильской газете The Times of Israel, передает Depo.ua.

«Мы имеем статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в его жилах течет еврейская кровь, но это не помешало ему стать президентом.

«У меня – еврейская кровь. И я – президент. И никого это не волнует. Никто меня не спросит об этом. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру», - отметил Зеленский.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые «активно пропагандировали этнические чистки», а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к «поиску правды» в этом вопросе.

Министерство иностранных дел Украины заверило, что наша страна решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для сохранения исторической памяти о трагедии Холокоста.