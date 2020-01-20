также в разделеПолитика
Сайдик не исключает «приднестровизацию» Донбасса 10
Зеленский собирается выступить на форуме в Давосе 11
Эскалация на Донбассе: Украина попытается связаться с «нормандской четверкой» 36
Зеленский против героизации фигур, «провоцирующих конфликт» 26
В Киев с посланием к Зеленскому летит иранский министр 16
Гончарук говорит, что Зеленский не обиделся на него за «туман в голове» 22
Президент почтил память «киборгов» 21
Зеленский об отношениях с Трампом: Я не делал ничего противозаконного 15
Гончарук объяснил, почему подал заявление об отставке Зеленскому, а не Раде 83
Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов 23
Украина – независимая страна: Зеленский убежден, что Путин его понимает 97
Военные разведки Украины и Венгрии будут совместно выявлять угрозы мировой и региональной безопасности 33
Кабмин обнародовал зарплаты министров 116
Порошенко отменил поездку в Швейцарию из-за допросов в ГБР 21
ГБР назначило Порошенко еще два допроса 20
Премьер-министр Украины пригрозил ликвидировать архитектурно-строительную инспекцию 18
Украина и Грузия заявили о препятствовании РФ морским спасательным операциям 28
Зеленского просят разблокировать российские сайты 375

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Украине нет антисемитизма.

Об этом он заявил в интервью израильской газете The Times of Israel, передает Depo.ua.

«Мы имеем статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в его жилах течет еврейская кровь, но это не помешало ему стать президентом.

«У меня – еврейская кровь. И я – президент. И никого это не волнует. Никто меня не спросит об этом. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру», - отметил Зеленский.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые «активно пропагандировали этнические чистки», а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к «поиску правды» в этом вопросе.

Министерство иностранных дел Украины заверило, что наша страна решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для сохранения исторической памяти о трагедии Холокоста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги