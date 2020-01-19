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Во время купаний по случаю Крещения возле водоемов будет дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в каждом регионе Украины определены официальные места, где безопасно купаться.

Несмотря на то, что температура в январе выше обычного, в ГСЧС предупреждают о возможных опасностях, связанных с купанием в открытых водоемах.

«Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение является ошибочным, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности», - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают окунаться только в специально оборудованных местах под наблюдением медиков и спасателей. Также советуют разогреть тело перед купанием, не погружаться в воду с головой, не находиться в воде дольше минуты. После купания желательно не держаться непосредственно за металлические поручни, растереться махровым полотенцем, одеться в сухое и выпить горячего чая или компота.
ForUm

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