Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.

«Если будет уважение между правительствами, не важно насколько большими являются США, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений», — заявил он в интервью газете The Washington Post.

По его мнению, уважительные отношения идут на пользу обеим сторонам.

«Ситуация конфронтации — идет всем во вред. Такова формула», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что США готовят дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с вновь обострившимся политическим кризисом в стране.

Напомним, лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо 5 января был вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны.