Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.
«Если будет уважение между правительствами, не важно насколько большими являются США, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений», — заявил он в интервью газете The Washington Post.
По его мнению, уважительные отношения идут на пользу обеим сторонам.
«Ситуация конфронтации — идет всем во вред. Такова формула», — сказал Мадуро.
Ранее сообщалось, что США готовят дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с вновь обострившимся политическим кризисом в стране.
Напомним, лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо 5 января был вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время