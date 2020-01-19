Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают третий праздник новогодне-рождественского цикла - Крещение Господне. В этот день верующие вспоминают о том, как Христос принял крещение от пророка Иоанна.

Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Богоявленской или Иорданской, и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Это праздник также называют Богоявлением, потому что, согласно Святому Писанию на Иисуса с небес сошел Святой дух, который представлял собой голубя, и назвал его сыном. Таким образом было засвидетельствовано, что Иисус является Сыном Божьим.