Об этом передает пресс-служба аэропорта «Борисполь».

«19 января в связи с проведением протокольных мероприятий в честь памяти погибших соотечественников рейса PS 752 в период с 12 до 13 по киевскому времени будет ограничено движение на дороге по направлению к аэропорту «Борисполь», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что церемония памяти погибших состоится в Терминале В. Доступ открыт для всех.

Напомним, «черные ящики» с самолета Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины», который сбила иранская ракета вблизи Тегерана в ночь на 8 января, передают Украине.