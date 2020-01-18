Директора коммунального предприятия из города Дрогобыч Львовской области подозревают в растрате более миллиона гривен посредством схемы фиктивного вывоза отходов из города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

«Как результат — убытки за будто бы утилизированные отходы превысили один миллион гривен», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также чиновник обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке.

По оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области на свалке в Дрогобыче «существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других».

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.