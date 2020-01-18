Директора коммунального предприятия из города Дрогобыч Львовской области подозревают в растрате более миллиона гривен посредством схемы фиктивного вывоза отходов из города.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
«Как результат — убытки за будто бы утилизированные отходы превысили один миллион гривен», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также чиновник обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке.
По оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области на свалке в Дрогобыче «существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других».
Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.
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