1 апреля 2020 в Украине заработают электронные направления и электронная медицинская карта пациента — Кабинет министров готовится к внедрению второго этапа медицинской реформы.

Об этом 18 января сообщил в своем Facebook Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.

Он напомнил, что электронная система eHealth начала работать 2,5 года назад. С тех пор одной из главных претензий к ней «было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов».

Теперь же данные пациентов надежно защищены, сообщил Федоров.

«Сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации», — заявил министр.

Федоров напомнил, что еще летом 2019 года, когда он впервые проводил координационную встречу с донорами, «ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth». «„Неизвестно, надежно ли хранятся персональные данные пациентов“, „надлежащая защита отсутствует“ и многое другое, — привел примеры претензий министр. — Тогда я пообещал решить этот вопрос», — напомнил он.

Повышение безопасности данных в системе eHealth позволит вовремя перейти к следующему этапу медреформы.

«До 1 апреля мы активно готовимся ко введению второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента», — пояснил Федоров.

Он также анонсировал расширение услуг в сфере медицины, которые можно будет получить онлайн.

«Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн», — рассказал министр.