Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в субботу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что воин ООС находится в одном из военных мобильных госпиталей.

«По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное», - сообщили в министерстве.

Напомним, на Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.