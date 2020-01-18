также в разделеОбщество
СБУ: Россия финансирует «ЛНР» через банки самопровозглашенной Южной Осетии
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин 10
Президент МАУ призвал встретить жертв авиакатастрофы акцией солидарности 19 января 13
ООС: Украина не минирует акваторию Азовского моря 13
Нацгвардия не станет органом разведки 9
В Украине с начала года на пожарах погибли 133 человека 7
Канада выплатит по $ 19 тыс. семьям погибших в авиакатастрофе МАУ 14
На всей территории Украины будет солнечно: прогноз погоды на выходные 18
17 января. Картина дня 23
Вода не смывает грехи: ПЦУ развенчала главный миф Крещения 32
Из-под стола: Малюська оригинально поддержал Гончарука 31
Тела погибших в авиакатастрофе самолета МАУ доставят в Украину 19 января 17
Харьковского прокурора задержали на крупной взятке 31
Украинский клуб выгнал футболиста за поездку в РФ 86
Украина повторно просит Иран «черные ящики» PS 0752 24
СБУ подозревает трех депутатов на Донетчине в сепаратизме 14
Закон о дезинформации: Министр культуры и глава НСЖУ не сошлись во мнениях 37
Бывший офицер СБУ выиграл дело против Баканова 62

Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в субботу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что воин ООС находится в одном из военных мобильных госпиталей.

«По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное», - сообщили в министерстве.

Напомним, на Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги