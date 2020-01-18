В Италии случайно нашли картину Портрет женщины австрийского художника Густава Климта, похищенную в 1997 году.

Об этом пишет The Guardian.

Полотно оценивается в 60 млн евро. Его нашли во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца, именно с этой галереи картина и исчезла 23 года назад.

Садовник обнаружил железную панель, когда убирая плющ со стены, за ней он нашел тайник, в котором и хранилась картина.

В полиции считают, что грабители спрятали картину в стене, чтобы вернуться за ней, когда о краже забудут, но что-то пошло не по плану.

Портрет женщины — один из самых разыскиваемых произведений искусства. Эксперты подтвердили, что это подлинная картина кисти Климта.