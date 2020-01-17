Тирасполь запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. Запрет вступит в силу 24 января. Такое решение принял совет безопасности непризнанного Приднестровья 17 января, сообщает Newsmaker.

В решении отмечается, что мера принята в ответ на введенный 10 января молдавскими властями запрет автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу. Тирасполь обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

Совет безопасности региона сообщил, что уже обратился с жалобой к представителю по политическим вопросам от Республики Молдова и международным участникам переговоров в формате «5+2».

Накануне глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев заявил, что молдавские власти «в одностороннем порядке» запретили автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу. «Пока ведем переговоры, вводить какие-то ограничения цинично. Тем более во время новогодних праздников, создавая проблемы людям. Мы потребовали от Кишинева отказаться от этого. И обратились к нашим международным партнерам», — заявил Игнатьев, добавив, что намерен обсудить эту проблему с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом, который прибудет в Тирасполь на следующей неделе.

В Бюро реинтеграции ответили, что ввели подобный запрет, но только «в тестовом режиме». В ведомстве отметили, что это необходимо для того, чтобы подвигнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права «установленного образца».