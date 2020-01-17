Министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде не смог ответить на вопросы депутатов об официальном видите президента Владимира Зеленского в Оман, сообщает LIGA.net.

Председатель фракции «Евросолидарность» Артур Герасимов попросил министра показать приглашение Омана, официальную программу и назвать должностных лиц МИД, которые готовили визит. На это Пристайко ответил, что МИД уже получил эти вопросы от фракции, и ответы на них есть в министерстве.

Вопрос об Омане также задала депутат от «Евросолидарности» София Федина: кто готовил визит и каким образом президент пересекал границу - чартером или обычным рейсом. «Большинство этих вопросов нужно задать Офису президента и его команде», - ответил Пристайко.

Напомним, 5 января в ОП подтвердили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.