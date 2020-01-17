также в разделеПолитика
Телеведущая: Без Медведчука в работе Минской контактной группы не хватает конструктива 2
Загородний: ОПЗЖ готова взять на себя ответственность за развитие страны 16
Рада разошлась до февраля 23
Кабмин так и не отчитался о своих многотысячных премиях 26
Рада провалила создание Бюро финансовых расследований 38
Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука 36
Посол: ЕС продолжит сотрудничество с Украиной независимо от отставки правительства 9
Медведчук: Если Зеленский подпишет закон об образовании, «ОПЗЖ» обратится в суд для его отмены 48
Яременко уволили с поста главы комитета ВР по внешней политике 24
Гончарук: Кабмин продолжит работу, пока Зеленский не примет решение 18
Новый нардеп от «Слуги народа» принес в Раде присягу 41
Гончарук считает, что его заявление об отставке соответствует Конституции 13
«Слуга народа» готова поддержать отставку Гончарука 36
Гончарук пришел в Раду 49
Президент получил заявление Гончарука об отставке 41
Гончарук написал заявление об отставке 42
В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины 31
Пристайко: Не верю ни одному слову Парнаса 51

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде не смог ответить на вопросы депутатов об официальном видите президента Владимира Зеленского в Оман, сообщает LIGA.net

Председатель фракции «Евросолидарность» Артур Герасимов попросил министра показать приглашение Омана, официальную программу и назвать должностных лиц МИД, которые готовили визит. На это Пристайко ответил, что МИД уже получил эти вопросы от фракции, и ответы на них есть в министерстве.

Вопрос об Омане также задала депутат от «Евросолидарности» София Федина: кто готовил визит и каким образом президент пересекал границу - чартером или обычным рейсом. «Большинство этих вопросов нужно задать Офису президента и его команде», - ответил Пристайко.  

Напомним, 5 января в ОП подтвердили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги