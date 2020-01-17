Премьер-министр Алексей Гончарук считате, что его заявление об отставке соответствует Конституции Украины. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом, с Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной Рады, и у президента есть право внести его в парламент в любой момент», - сказал Гончарук.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после скандала с обнародованием якобы просушки правительственного совещания.