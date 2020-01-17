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Национальный банк Украины отменил норму о порядке использования текущих счетов физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФЛП только расчетно-кассовые операции, не связанные с собственными потребностями, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвало непонимание в бизнес-сообщества во время ее применения.

Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей. «Мы приостанавливаем эту норму, потому что это касается практически налоговой службы. И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж до рынка, чтобы не было подобных спекуляций», – отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

Соответствующее решение содержит постановление Правления Национального банка Украины №7 от 15 января 2020 года «О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов». Оно вступает в силу с 17 января 2020 года.
ForUm

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