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В Черногории десятки тысяч православных верующих вышли на протестные молебны вечером 16 января.

Фото: mitropolija.com

Об этом сообщает пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

«По всей Черногории сегодня проходят молебны Пресвятой Богородице и литии в защиту святынь от грабежа и беззакония, которые правительство Черногории узаконивает с помощью дискриминационного так называемого закона о свободе вероисповедания. Десятки тысяч верующих оказывают молитвенное сопротивление такому намерению властей», – говорится в сообщении митрополии.

Наиболее массовые протестные акции прошли вчера в Подгорице, городах Беране, Тиват, Спуж, Бар, Биело-Поле, Жабляк.
ForUm

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