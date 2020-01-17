В Конгресс США внесен законопроект о двухпартийной поддержке Украины и украинского народа. Соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса внесла «группа поддержки Украины» в Палате представителей, сообщает Голос Америки.
В группе отметили, что данный шаг свидетельствует о стратегическом интересе США «в укреплении свободы и демократии в Европе». По их мнению, это достижение, невозможно реализовать без «поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии».
Инициировали резолюцию сопредседатели группы поддержки Украины - Марси Каптур, Энди Гарис, Майк Квили, Брайан Фицпатрик.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время