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В Конгресс США внесен законопроект о двухпартийной поддержке Украины и украинского народа. Соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса внесла «группа поддержки Украины» в Палате представителей, сообщает Голос Америки

В группе отметили, что данный шаг свидетельствует о стратегическом интересе США «в укреплении свободы и демократии в Европе». По их мнению, это достижение, невозможно реализовать без «поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии».

Инициировали резолюцию сопредседатели группы поддержки Украины - Марси Каптур, Энди Гарис, Майк Квили, Брайан Фицпатрик.

 
ForUm

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