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Украинская гривня поднялась с пятого на седьмое места с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания The Economist за январь 2020 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США - 5,67 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривня заняла пятое место в списке самых недооцененных валют - курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии - на 5,3%.
ForUm

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