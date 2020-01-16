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В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя группами мужчин, в результате которого двое из них получили телесные повреждения.

По данным облполиции, о том, что на ул. Театральная вблизи спорткомплекса в Ингульском районе Николаева из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей, в полицию сообщили прохожие около 18:40 15 января.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой – четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из мужчин получил повреждения ноги, еще один – повреждения на лице и удары по голове.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты.

Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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