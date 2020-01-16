Правительство обеспечило возможность подключения к сети Интернет во время полета в самолете на всех этапах: от посадки до высадки, сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, расширен диапазон для мобильной связи. «Это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что принято и важное антикоррупционное решение в этом направлении: отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.