Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно такого характера, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета безопасности», - сказал он.
Путин напомнил, что председателем Совета безопасности РФ является президент.
Напомним, 15 января правительство РФ подало в отставку.
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