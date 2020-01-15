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Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно такого характера, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета безопасности», - сказал он.

Путин напомнил, что председателем Совета безопасности РФ является президент.

Напомним, 15 января правительство РФ подало в отставку.
ForUm

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