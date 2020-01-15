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Окружной административный суд Киева оштрафовал министра юстиции Дениса Малюську на 38 420 гривен за невыполнение решения суда.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил Министерство юстиции отменить результаты конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также просил обязать министерство определить его одним из победителей конкурса на занятие соответствующей должности.

Суд принял решение отменить результаты конкурса на должность госэксперта и обязать Минюст пересмотреть их без учета разделения на группы по общему рейтингу и принять соответствующее решение.

Кроме того, были взысканы в пользу истца понесенные им расходы по уплате судебного сбора в размере 704 гривен за счет бюджетных ассигнований Минюста.

Суд также обязал Минюст подать в суд отчет о выполнении решения в срок до 19 ноября 2019 года.

По результатам рассмотрения отчета суд пришел к выводу, что решение Окружного административного суда не было выполнено.

Суд установил новый срок для его исполнения - до 12 декабря 2019 года, но решение осталось невыполненным.

Таким образом, суд принял решение наложить штраф на Малюську в размере 38 420 гривен за невыполнение решения суда, при этом половину штрафа в размере 19 210 гривен надлежит взыскать в пользу истца, вторую половину – в госбюджет.

Кроме того, был установлен новый срок для представления отчета о выполнении решения Окружного админсуда - до 6 февраля 2020 года.

Напомним, 11 декабря 2019 министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата, и он не исключает переход на другую работу.

«Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 – надолго меня не хватит», – сказал министр.
ForUm

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