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В столице Сербии Белграде состоялось массовое богослужение в поддержку Сербской Православной Церкви и верующих в Черногории, и Косове, и Метохии. Молебен состоялся на площади перед главным сербским храмом - собором святого Саввы.

Фото: otdihvserbii.ru

Как сообщает «ТАСС», службу возглавил Патриарх Сербский Ириней.

Организаторы собрали верующих на традиционное богослужение, которым в Сербии встречают Новый год по Юлианскому календарю или «Сербский Новый год», как его здесь называют. Однако, помимо традиционной церковной службы, собравшиеся вознесли молитвы «в поддержку о страждущем народе в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях», сообщили организаторы.

«Дорогие белградцы, благодарю вас, что вы собрались у храма святого Саввы, который мы в этом году освятим, воплотив давние надежды сербского народа. Поблагодарим Господа за год, который мы прожили и встретим новый год. Прошедший год был полон искушений как для нашего народа, так и для всего мира, пусть наступающий год станет годом милости Господней. Мы собрались также помолиться за наших братьев в Черногории, где безбожники подняли руку на святыни", - обратился к верующим Патриарх Ириней.

Патриарх напомнил, что действия властей Черногории осудил весь православный мир, а верующие этой страны готовы жертвовать своими жизнями ради веры.

«То, что случилось, разбудило Черногорию, разбудило веру черногорцев, вера жива, и это нас радует», - заявил иерарх.

Он также призвал черногорские власти осознать свои ошибки, оставить в покое святыни и образумиться.

Новогоднее богослужение также прошло в кафедральном храме Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице, где богослужение лично возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.
ForUm

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