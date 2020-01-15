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Активисты намерены блокировать анонсированный в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко спектакль с участием российского актера Марата Башарова, внесенного в базу «Миротворца».

Об этом рассказал лидер общественной организации «Світанок» Вадим Поздняков, передает Укринформ.

«В рекламе театра оперы и балета им. Лысенко по всему городу анонсировано на 20 января спектакль «Идея Фикс» с участием российского актера Марата Башарова, который планирует большой тур по Украине с этим спектаклем. Но Башаров внесен в базу «Миротворца»: он в 2015 году участвовал в спектакле «Сублимация любви» в Симферополе и Ялте, а также приезжал в оккупированный Крым на Международный детский кинофестиваль «Алые паруса», - отметил Поздняков.

По его словам, активисты уже обращались в СБУ с требованием запретить Башарову въезд в Украину.

«Мы получили ответ, что СБУ обратилась к Государственной пограничной службе Украины для решения вопроса законности оснований для въезда Башарова в Украину», - добавил Поздняков.

Он также сказал, что активисты направили письмо Госпогранслужбы: «Если Башарову не запретят въезд, мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления».

Сейчас позицию руководства Харьковского национального театра оперы и балета относительно ситуации не удается выяснить, поскольку в приемной генерального директора Олега Орищенко говорят, что он очень занят.
ForUm

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