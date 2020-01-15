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Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить лечение всех украинцев в больнице «Феофания». Соответствующий указ №10/2020 от 14 января опубликован на сайте Офиса президента.

«Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», – говорится  в документе.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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