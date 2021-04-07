Клиническая больница «Феофания» вакцинировали от COVID-19 людей по предварительной записи якобы остатками вакцины, пишет LB.ua.

По данным издания, желающие вакцинироваться могли обратиться в больницу по телефону и стать в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков заведения, а не остатками. По документам эти люди фиксировались как работники больницы.

«Мобильная бригада приезжает только сделать прививку, - сообщил региональный координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк. - Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинет вакцинации и список медиков, заверенный печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека, и это медик. Только постфактум выяснилось, что некоторые из вакцинированных не медики, а блогеры».

Как стало известно изданию, это не единичный случай. Мобильные бригады приезжали вакцинировать якобы работников Феофании более 5 раз (всего в больнице работает более 1700 медиков). Сколько из тех, кого провакцинировали в этой больнице, медиками не является - пока неизвестно. Журналистам удалось зафиксировать два таких случая и в обоих люди были убеждены, что прививаются остаточными дозами.

«Я имею расписку главного врача, которая гарантирует, что в списках, которые он предоставляет, - исключительно работники больницы, - комментирует Животенюк. - Он несет ответственность за недостоверность информации в списках».

В настоящее время по телефону, которым люди записывались на прививку в Феофании, сообщили, что «это уже несоответствующая информация, вакцинация уже не проводится».

В комментарии изданию главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что поручил провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины в клинической больнице «Феофания». К проверке он также привлек регионального координатора Киева.

«Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы «Феофания» в этом заведении», - отметил в комментарии Виктор Ляшко.