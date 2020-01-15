также в разделеМир
В Ираке снова обстреляли авиабазу с военными США 18
В Саудовской Аравии выпал снег 30
Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период» 30
Иран признал Пентагон «террористической организацией» 23
Объявлены номинанты на Оскар-2020 81
Австралия выделит $50 миллионов на восстановление природы после пожаров 14
НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет 1376
Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина 51
В РФ уверяют, что смогут достроить «Северный поток-2» 51
В США готовы к переговорам с Ираном 23
В Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными 35
В Канаде ошибочно разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации 32
На Филиппинах проснулся вулкан: эвакуируют тысячи людей 130
Трамп призвал Иран не убивать протестующих 148
В Германии эвакуировали 14 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны 69
В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 11 человек 18
Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции 37
МИД Ирландии: После Brexit ЕС не будет спешить с торговой сделкой с Британией 15

В результате лавин, вызванных сильным снегопадом в Гималаях, в пакистанском Кашмире погибли 55 человек, а в Афганистане - 15. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане», - говорится в сообщении.

Сильные снегопады в регионе продолжаются с воскресенья, по данным метеорологов, в последующие дни ожидается еще больше снега.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2499 грн.
5
Теги