В результате лавин, вызванных сильным снегопадом в Гималаях, в пакистанском Кашмире погибли 55 человек, а в Афганистане - 15. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане», - говорится в сообщении.

Сильные снегопады в регионе продолжаются с воскресенья, по данным метеорологов, в последующие дни ожидается еще больше снега.