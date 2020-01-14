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Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета Министров из-за низких заработных плат. Об этом во время обсуждения законопроекта «О труде» заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает УНИАН.

«Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривен, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты», - сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Напомним, ранее Милованов назвал свою зарплату «неприемлемо маленькой»
ForUm

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