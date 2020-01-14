Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины), сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующий проект постановления №1028/П1 проголосовали 249 народных депутатов.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 85 Конституции Украины), дополнив часть первую пунктом 151 следующего содержания:
«151. создание в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада направила данный законопроект в Конституционный суд.
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