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Украина вошла в ТОП-5 крупнейших в мире экспортеров курятины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

«Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд», – написал он.

Также министр сообщил, что ЕС выдал разрешения на импорт для 58 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 году. «Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы», – подчеркнул он.
ForUm

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