Мэр Киева Виталий Кличко находится на рабочем месте – в Киевской городской государственной администрации, где проходит совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. Об этом он написал в Facebook.

«Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье, я в норме, - отметил Кличко. - А тем, кто распространял слухи, отмечу: фантазируйте лучше о чем-то личном. Не что думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд», - написал мэр столицы.

Он подчеркнул, что сейчас находится на рабочем месте. «Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе. Совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера. Так что, здоровья всем! И психического, в частности!» - отметил Кличко.

Ранее СМИ сообщили, что Кличко экстренно прооперировали в Киеве.