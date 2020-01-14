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Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Такое решение принято во второй раз после отмены ареста в Мосгорсуде, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

«Павла снова арестовали заочно», - сказал Мусаев.

Как сообщалось, 11 ноября Мосгорсуд отменил постановление райсуда о заочном аресте бизнесмена.

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

11 октября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика ЖК «Sky House» возбуждено в конце декабря 2018 года. Он объявлен в международный розыск.

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу журнала «Фокус», занял 24 позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В ноябре прошлого года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.
ForUm

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