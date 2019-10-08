В РФ полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца «Мосситигрупп» и бизнесмена Павла Фукса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы, Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск», - сказала представитель суда. Детали уголовного дела не сообщаются.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве. «Информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной», - уточнили в суде.

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу журнала «Фокус», занял 24 позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В ноябре прошлого года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.