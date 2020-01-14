13 января 2020 – пятая годовщина трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации «ДНР» погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан – пассажиров рейсового автобуса сообщением «Златоустовка - Донецк».

Как сообщает пресс-служба ОГП, по версии следствия, теракт совершили боевики так называемого «реактивного дивизиона «Ангелы ада» пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «ДНР» под руководством «командира-куратора» пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК «ДНР» полковника вооруженных сил РФ гражданина этого государства.

«Под процессуальным руководством прокуратуры в указанном уголовном производстве направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного разбирательства», - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступлений и привлечения их к ответственности.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, расследует СБУ под процессуальным руководством прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.