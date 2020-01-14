Институт национальной памяти Украины требует демонтировать памятник «Легендарная тачанка» в Каховке Херсонской области.
Об этом заявил мэр города Андрей Дяченко, опубликовав в Facebook соответствующее письмо.
«На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» (письмо в приложении) и подлежит немедленной декоммунизации», - написал чиновник.
Мэр сообщил, что 16 января собирает внеочередную сессию, чтобы «защитить дальнейшую судьбу памятника».
«100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего», - заявил он и призвал депутатов и жителей города максимально распространить свое сообщение и прийти на внеочередную сессию.
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