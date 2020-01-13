По состоянию на 10 января с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 32,078 млн тонн зерновых культур, это на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

«Согласно оценке министерства, урожай зерновых в прошлом году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата», - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

В частности, на внешние рынки поставлено:

• пшеницы – 15,1 млн тонн;

• ячменя – 3,8 млн тонн;

• ржи - 5 тыс. тонн;

• кукурузы – 12,8 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.