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Государственный комитет телевидения и радиовещания провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года.

Об этом сообщили на сайте комитета.

Так, наиболее прозрачными признали сайты Администрации Государственной пограничной службы и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Среди местных органов власти — сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных государственных администраций.

Также сообщается, что почти 64% центральных и 84% местных органов исполнительной власти полностью выполнили требования по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха.

В общем проанализировали 61 веб-сайт центральных органов исполнительной власти, а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти.

В Госкомтелерадио напоминают, что очередной мониторинг информационного наполнения сайтов проведут в течении апреля-июня 2020 года.
ForUm

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